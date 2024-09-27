Привабливість гривневих активів повинна стимулювати населення тримати свої заощадження в гривні.

Курс валют в Україні - відповідальність Національного банку, і одна з його головних функцій - поглинання економічних шоків. Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний в інтерв’ю Forbes Ukraine.

"Основний мандат Національного банку, визначений Конституцією, – стабільність грошової одиниці, цінова стабільність, фінансова стабільність і підтримка політики уряду, саме в такому порядку. Не МВФ визначає курс, не уряд визначає курс, Національний банк відповідальний за це в повній мірі, це наш конституційний обов'язок", - сказав він.

Пишний пояснив, що курс повинен виконати функцію поглинача шоків, які формуються як за рахунок внутрішніх, так і за рахунок зовнішніх факторів.

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За його словами, Національний банк переходив в режим керованої гнучкості саме заради того, щоб попит і пропозиція починали відновлювати свій вплив на формування курсової динаміки – за присутності регулятора на ринку, яка повинна забезпечити стійкість валютного ринку.

"Але попит і пропозиція, відчуття валютних ризиків повинні повертатися поступово в розуміння усіх економічних агентів – і бізнесу, і уряду, і населення. Тому що це робить нас сильними: курс тоді починає виконувати оцю функцію поглинача шоків. Але коли валютний ринок втрачає відповідно свою стійкість, Нацбанк повинен не допустити цього і мати відповідно ефективний вплив на відновлення цієї стійкості", - сказав Пишний.

При цьому він зазначив, що девальвація робить суттєвий внесок в процеси, пов’язані з інфляційною динамікою. НБУ намагається привести інфляцію, яка вже прискорилась, до цілі в 5%.

"Будь-яка прискорена двозначна інфляція в нашому розумінні має критичний вплив на відповідні процеси в країні, особливо в частині привабливості гривневих активів. Привабливість гривневих активів була і залишається для НБУ одним із стратегічних пріоритетів, тому що це дозволяє активно функціонувати ринку внутрішнього боргу, а саме ринок внутрішнього боргу цього року повинен відіграти свою вирішальну роль по карті бюджетного дефіциту", - зауважив очільник Нацбанку.

Пишний пояснив, що привабливість гривневих активів повинна також стимулювати українське населення тримати свої заощадження в гривні, які мають бути захищеними від інфляції.

"Простіше кажучи, через рік ваш депозит, який ви вклали сьогодні, повинен дати вам можливість придбати стільки ж товарів, скільки й сьогодні, що може бути компенсовано за рахунок відповідної депозитної ставки. І зараз ставки знаходяться в додатному значенні навіть попри те що відбулася така помірна девальвація", - сказав він.

Курс валют в Україні - останні новини

Ситуація на валютному ринку в жовтні стане важливою для розуміння, з якими показниками завершить поточний рік і з яким курсом долара Україна увійде у 2025 рік, прогнозує начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий.

При цьому, за його словами, у перші дні місяця будь-які суттєві зміни малоймовірні: вони, скоріше, будуть інерційними, тобто логічно продовжать тенденції останнього тижня вересня.

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