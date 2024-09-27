Продати долар можна в середньому за курсом 41,00 грн, євро – 45,80 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у п’ятницю, 27 вересня, знизився на 10 копійок – до 41,50 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 41,00 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні знизився також на 10 копійок і складає 46,45 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 45,80 грн за євро.

Який курс долара у Києві на сьогодні

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні знизився на 5 копійок і складає 41,45 грн/долар в середньому (продати долар можна за 41,37 грн). Курс готівкового євро в обмінниках знизився на 11 копійок і складає 46,39 грн/євро (курс продажу – 46,23 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк встановив на 27 вересня офіційний курс долара до гривні на рівні 41,21 грн/дол., таким чином, гривня зміцнилася на 5 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на п’ятницю встановлений на рівні 45,96 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 24 копійки.

Начальник департаменту казначейства "Глобус Банку" Тарас Лєсовий припускає, що впродовж жовтня основні валютні коливання відбуватимуться в проміжку 41,5-42,2 грн/дол., що незначно, але все ж таки можуть бути вищими за вересневі показники.

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