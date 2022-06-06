Американські гірки гривні: чи варто готуватися, що Нацбанк відпустить курс

Національний банк дозволив банкам вільно встановлювати курс для своїх клієнтів. Це можна вважати першим кроком до вільного курсоутворення. УНІАН розбирався, як швидко Україна зможе повернутися до плаваючого курсу гривні, й до чого це може призвести.

Україна уже четвертий місяць воює не лише з агресивним сусідом, який здійснив безпідставне злочинне вторгнення на територію нашої мирної держави. Активна боротьба також триває на фінансовому фронті, і тут важливе значення мають стабільність та прогнозованість курсу національної валюти.

На щастя, у найвідповідальніший період фінансова система країни вистояла. Національний банк зафіксував курс національної валюти на рівні 29,25 грн за долар, а для банків встановив обмеження на курсоутворення: націнка не більше 10 відсотків від офіційного курсу. Так країна жила перші місяці війни.

Проте вже з другої половини травня Національний банк для того, щоб вирівняти різницю курсів для банківських та небанківських обмінників, зняв обмеження на встановлення курсу. Іншими словами, банки тепер можуть визначати курс на іноземну валюту на ринкових засадах на тому рівні, який вважають за потрібним.

Це можна вважати першим кроком до повного відпуску гривні у вільне плавання. Зараз в обмінниках можна купити долар в середньому за 35,5 гривень за долар, а євро – близько 38 гривень.

Програш спекулянтів

До того, як Національний банк відпустив курс гривні для банків, чорні та сірі обмінники фактично були монополістами на готівковому валютному ринку для громадян. Чим вони активно і користувалися.

Спекулянти щодня по трохи штучно знецінювали гривню. Вартість долара досягла майже 39 гривень, а євро – вище 40. Проте, як і прогнозували експерти, після послаблення обмежень для банків, курс гривні помітно зміцнився, адже вони знову стали конкурентами для сірих і чорних обмінників.

"Як ми й прогнозували, спекулянти не змогли розігнати долар до 40 грн на панічних настроях серед українців. "Загон алєнєй" в обмінниках закінчився, і готівковий долар опустився до 35,5 грн на продаж. Надалі, облікова ставка, яку Нацбанк підняв до 25 відсотків тільки підсилить курс гривні", - повідомили в Центрі економічної стратегії.

"Відсотки за депозитами зростуть, і українцям стане вигідніше тримати власні кошти у банках у гривні, ніж купувати валюту", - додали в ЦЕС.

За словами члена Ради Національного банку Василя Фурмана, для того, щоб відпустити курс повністю необхідно виконання як безпекових умов, так і вирівнювання економічної ситуації в державі.

"Ми повернемося до довоєнної політики, коли буде працююча економіка, налагоджений український експорт та чітке розуміння щодо війни. З початку війни Нацбанк зафіксував курс гривні до долара та євро, адже на період війни таке рішення має більше переваг, ніж недоліків", - зазначив Фурман.

Тиск на гривню посилюється

На українську гривню зараз чиниться неймовірний тиск, пов’язаний з неможливістю через заблоковані російськими піратами порти та інші логістичні проблеми, викликані війною, експортувати у продукцію та залучати у достатньому обсязі іноземну валюту в державу. Натомість є великий відплив іноземної валюти з держави, адже мільйони українців виїхали біженцями закордон і зараз, отримуючи заробітні плати та пенсії з України, витрачають їх на території інших держав, а перед цим конвертують їх у іноземну валюту.

"На сьогодні є два ключові фактори. Перший – це відновлення імпорту товарів в Україну у той час, як обсяги експорту практично не змінюються. Тож відбувається певне погіршення торговельного балансу, і воно триватиме й надалі до кінця року", - зазначив голова департаменту макроекономічних досліджень групи ICU Віталій Ваврищук.

"Другий фактор – це зняття коштів населення за кордоном зі своїх гривневих рахунків. Обсяги таких конвертацій зростали щомісяця від початку війни. Зовнішні фактори навряд чи мають який-небудь помітний вплив на український валютний ринок, адже він наразі по суті закритий для нерезидентів або через адміністративні обмеження, або ж через вкрай високі ризики інвестування", - додав він.

Тому, за словами експерта, навряд чи скоро Національний банк зможе відпустити курс гривні повністю у вільне плавання.

"НБУ, ймовірно, почне досить скоро додавати гнучкості курсоутворенню, проте повністю відмовитися від контролю за курсоутворенням на міжбанку навряд чи планує. Один із ймовірних сценаріїв – встановлення коридору обмінного курсу та збереження інтервенцій з продажу валюти на ринку", - зазначив Ваврищук.

Множинність курсів зберігається

Не зважаючи на те, що Національний банк дозволив банківським установам вільно встановлювати курс, в Україні все одно буде існувати декілька курсів допоки регулятор повністю не відпустить гривню.

За словами голови ради Незалежної асоціації банків Олени Коробкової, зараз в Україні діють чотири курси гривні. Один для імпортерів – майже на рівні зафіксованого офіційного курсу, другий – в банківських обмінниках, третій – на оплату карткою, четвертий – в сірих та чорних обмінниках.

"Офіційний курс зафіксований, тому що Україна сьогодні не може дозволити собі таку розкіш, як ринкове курсоутворення. Чотири курси – це не шість і не вісім. Не все так погано", - зазначила Коробкова.

"У нас сьогодні в Україні заблоковані гігантські обсяги готової до відвантаження сільськогосподарської продукції, яка зазвичай становить левову частку нашого експорту. Ця продукція не йде на зовнішні ринки, а валюта за неї не йде в Україну. Водночас попит на валюту в Україні є, зокрема для оплати критичного імпорту", - додала вона.

При цьому експерти підкреслюють, що курс гривні до іноземної валюти поступово буде послаблюватися, адже учасники ринку, у тому числі населення та бізнес, переважно очікують цього.

"У нас війна. У нас є фундаментальний тиск на курс. Це і зниження експорту, і відтік капіталу, і, найголовніше, це очікування – девальваційні та інфляційні. Коли економічно активне населення і бізнес очікують, що долар буде зростати, а гривня падати, то долар зростатиме, а гривня падатиме, навіть якщо з імпортом, експортом та всім іншим буде все гаразд", – пояснив експерт Центру соціально-економічних досліджень "CASE Україна" Євген Дубогриз.

Поради українцям

Українцям варто адаптовуватися до нових умов життя, у яких ми зараз перебуваємо. У тому числі це стосується валютного ринку. Для того, щоб не заплутатися у множинності курсів, які зараз існують в Україні, начальник аналітичного відділу Альфа-Банку Олексій Блінов дав декілька порад, які дозволять дуже добре зекономити під час здійснення валютообмінних операцій.

Перша порада – не розраховуватися доларовою карткою за продукти та послуги в країнах ЄС.

"Дуже багато людей, які поїхали, мають картки традиційно за українським звичаєм в доларах. Якщо вони роблять конвертацію в євро, то можуть дуже суттєво втрачати на курсах конвертації. Тому у них є можливість, хоч в мобільному додатку і зачинено продаж іноземної валюти, але є можливість конвертації з долара на євро за прийнятним курсом. І нею варто скористатися, якщо ви перебуваєте в європейських країнах. Там вигідніше розраховуватися саме через євро", – порадив Блінов.

Друга його порада – закордоном краще розраховуватися карткою, а не знімати готівку з банкоматів.

"Курс в торговельних мережах за фактом є нижчим, ніж той курс, за яким ви знімаєте валюту в банкоматах. В банкоматах можуть бути додаткові комісії. Плюс там є мережа агентів, які свою приховану комісію закладають в курс. Тому всім рекомендую не знімати навіть в межах ліміту валюту і потім йти з нею в супермаркет, а залишати готівку тільки на ті випадки, коли тільки готівкою можна розрахуватися, наприклад, у німецьких аптеках, де картки не приймають", – пояснив експерт.

"І важливим є третій нюанс – завжди розраховуватися у валюті тієї країни, в якій ви перебуваєте. Це дуже небезпечна штука, коли вам в Європі пропонують розрахуватися в доларах. Там буде потрійна конвертація і на цьому зароблять навіть не банки, а сторонні європейські особи. Важливо в Чехії намагатися платити в кронах, в Польщі – в злотих, в Німеччині – в євро", – додав Блінов.

Українська фінансова система зараз перебуває у стабільному стані, банківська система вистояла у найважливіший і найскладніший період перших днів війни. Проте через те, що немає відповіді на питання, коли закінчиться війна, а також коли держава відновить свою повноцінну економічну діяльність, немає і відповіді на питання, коли Національний банк повернеться до вільного курсоутворення. Експерти цього не прогнозують до кінця року.

Проте очевидно, якщо це станеться, тренд гривні зміниться у бік девальвації, але вона, скоріше за все, не буде карколомною. Бо після перемоги почнеться нове життя, і буде багато роботи по відновленню країни за допомогою західних партнерів. І це буде наша нова реальність.