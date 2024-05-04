За словами Пишного, коливання в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни.

На валютному ринку спостерігаються коливання, але вони не створюють небезпечного тиску. Вони в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни. Про це заявив голова Національного банку Андрій Пишний в ефірі телеканалу "Ми – Україна", відповідаючи на питання, чи очікувати подальше ослаблення гривні.

"Кажу традиційно: Нацбанк не дає ніколи прогнозів щодо курсу. Ми відповідаємо за курсову стійкість. Ми бачимо, що валютний ринок після переходу від фіксованого курсу до керованої гнучкості, функціонує дедалі більше, керуючись попитом та пропозицією. Це саме те, до чого ми прагнули. Ми бачимо коливання, ми бачимо, що ці коливання в першу чергу пов’язані із факторами, які існували до війни: сезонність. Ми бачимо, що ці коливання на сьогоднішній день не створюють якогось небезпечного тиску", – зазначив голова НБУ.

За його словами, Нацбанк буде і надалі присутній на ринку, забезпечувати курсову стійкість, але при цьому даючи можливість ринку реагувати як на зовнішні, так і на внутрішні фактори. Пишний підкреслив, що попит і пропозиція повинні повернутись. Наразі на валютний ринок без участі НБУ поступово повертається експортна виручка, забезпечуючи ту пропозицію, яка покриває попит.

Відео дня

"Ми бачимо, що попри війну, повертаємось до нормальності. Так, вона до певної міри модифікована на ризики і обставини, пов’язані з війною. Але вона побудована принципах ринкової економіки. Саме туди ми йдемо, до Євросоюзу… Моє повідомлення населенню: ситуація доволі контрольована, але ризики залишаються… Наше завдання – забезпечити за будь-яких умов курсову та цінову стабільність. Поки що нам це вдається", – підсумував банкір.

Курс валют в Україні

В інфляційному звіті Нацбанку йдеться, що коливання валютного курсу визначаються співвідношенням попиту і пропозиції іноземної валюти, при цьому інтервенції НБУ компенсують структурний дефіцит іноземної валюти та згладжують надмірні коливання.

За словами банкіра, протягом травня ситуація на валютному ринку буде досить збалансованою, проте не виключено певне зниження курсів іноземних валют у період великодніх свят.

Вас також можуть зацікавити новини: