Курс євро сьогодні становить 39,70 грн.

Курс готівкового долара у "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок - до 40,20 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро до гривні став дешевшим на 10 копійок - 39,70 грн/євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 39,70 грн за дол., євро – 38,70 грн за євро.

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Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро – 37,45 грн.

Курс валют під час війни - що відомо

Національний банк України з 21 травня скасував обмеження на встановлення курсу, за якими уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

Нацбанк України 21 липня послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

У проекті державного бюджету на наступний рік Кабмін передбачив середній курс гривні 42,2 грн/дол., а наприкінці 2023 року урядовці прогнозують його на рівні 45,8 грн/дол.

Голова Комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив зміцнення курсу гривні за підсумками жовтня на 2,6%. Він зазначив, що позитивно на курс національної валюти вплинуло зростання золотовалютних резервів України.

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