За словами клієнта, він отримував "надумані" причини відмови в проведенні грошової організації.

Клієнт "ПриватБанку" поскаржився на проблеми. Він не зміг купити валюту, йому кілька разів відмовляли в проведенні операції. За словами клієнта, причини відмови його просто здивували.

На сайті "Мінфін" він розмістив негативний відгук про "Приват" і зазначив, що вже давно є клієнтом банку. За словами чоловіка, нинішні вимоги його не влаштовують.

"Третій день поспіль не можуть продати валюту під давним давно працюючий контракт. І раніше приводи були надумані, а тепер з розряду не виданих коміксів журналу "Перець" — дайте паспорти засновників компаній по той бік кордону і їх водійські посвідчення. Приват - це просто щось!",- написав у своїй скарзі чоловік і зазначив, що він є "віп-клієнтом".

Відео дня

Також він додав, що передає "вітання" одному з фахівців банку. За словами клієнта, керівництву "Привату" нібито варто звернути увагу на компетентність співробітників.

У банку відреагували на скаргу. Співробітники "Привату" попросили клієнта надати додаткову інформацію, щоб вони змогли детальніше розібратися в ситуації.

Скарги українців на банки

Раніше УНІАН вже повідомляв, що клієнт "Привату" залишився без грошей через банкомат, А відповідь банку була досить дивною. За словами обуреного автора скарги, він стикався з таким вже не один раз.

Також повідомлялося, що клієнту "Привату" раптово заблокували карту. Як виявилося, банк пояснив це війною.

Вас також можуть зацікавити новини: