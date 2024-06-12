Продати долар можна в середньому за курсом 40,38 грн, євро – 43,50 грн.

Готівковий курс долара до гривні в банках України у середу, 12 червня, не змінився і складає 40,90 грн за долар в середньому. Продати американську валюту в банках сьогодні можна в середньому за курсом 40,38 грн за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні також не змінився і складає 44,30 грн за євро. Продати європейську валюту можна за курсом 43,50 грн за євро.

У валютних обмінниках Києва долар сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 40,88 грн/долар в середньому (продати долар можна за 40,80 грн). Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні знизився на 5 копійок і складає 44,30 грн/євро (курс продажу – 44,15 грн/євро).

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Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на середу, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,52 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником. Офіційний курс НБУ щодо євро на сьогодні встановлений на рівні 43,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з учорашнім курсом.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 червня, зріс на 5 копійок – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,35 грн за євро.

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