Курс гривні до євро встановлено на рівні 43,46 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 12 червня, офіційний курс долара до гривні на рівні 40,52 грн/дол., таким чином, гривня послабилася на 10 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро національна валюта, в свою чергу, незначно подорожчала. Згідно з даними на сайті регулятора, офіційний курс НБУ щодо євро на завтра встановлений на рівні 43,46 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 1 копійку, порівняно з сьогоднішнім курсом.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 40,42/40,46 грн/дол., євро – 43,37/43,40 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Готівковий курс долара до гривні в банках України у вівторок, 11 червня, зріс на 15 копійок і складає 40,90 грн за долар в середньому. Середній курс євро до гривні сьогодні, в свою чергу, подешевшав на 14 копійок – до 44,30 грн за євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" у вівторок, 11 червня, зріс на 5 копійок – до 40,85 грн за долар. Курс євро у фінустанові сьогодні знизився на 10 копійок і складає 44,35 грн за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: