Україні стає дедалі складніше домовлятись із міжнародними партнерами про надання фінансової допомоги. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.
"Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде", - сказав він.
Марченко зазначив, з кожним місяцем постає більше питань щодо того, наскільки платники податків інших країн готові фінансувати нашу державу. Проте, Україна намагається переконати їх у необхідності й надалі підтримувати ЗСУ для стримування російської навали, оскільки "Україна є форпостом усього цивілізованого демократичного світу".
"Це діалог, це дискусія. Ми показуємо переваги, ми показуємо що буде, якщо вони не будуть давати нам кошти... Ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила вчасно і у повному обсязі", - підкреслив Марченко.
Міжнародна допомога Україні
Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що у 2024 році бюджет України потребуватиме не меншої підтримки міжнародних партнерів, аніж це було цьогоріч. Зараз потреби України в зовнішньому фінансування складають 42 млрд доларів на рік.
21 вересня стало відомо, що до держбюджету України надійшов черговий грант від США на 1,25 млрд доларів в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).