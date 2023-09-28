З кожним місяцем постають питань щодо того, наскільки платники податків інших країн готові фінансувати Україну.

Україні стає дедалі складніше домовлятись із міжнародними партнерами про надання фінансової допомоги. Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в ефірі телемарафону.

"Охочих виділяти кошти все менше і менше. Але це не означає, що коштів не буде", - сказав він.

Марченко зазначив, з кожним місяцем постає більше питань щодо того, наскільки платники податків інших країн готові фінансувати нашу державу. Проте, Україна намагається переконати їх у необхідності й надалі підтримувати ЗСУ для стримування російської навали, оскільки "Україна є форпостом усього цивілізованого демократичного світу".

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"Це діалог, це дискусія. Ми показуємо переваги, ми показуємо що буде, якщо вони не будуть давати нам кошти... Ми готові робити всі необхідні реформи й заходи для того, щоб ця підтримка надходила вчасно і у повному обсязі", - підкреслив Марченко.

Міжнародна допомога Україні

Як повідомляв УНІАН, раніше міністр фінансів Сергій Марченко зазначав, що у 2024 році бюджет України потребуватиме не меншої підтримки міжнародних партнерів, аніж це було цьогоріч. Зараз потреби України в зовнішньому фінансування складають 42 млрд доларів на рік.

21 вересня стало відомо, що до держбюджету України надійшов черговий грант від США на 1,25 млрд доларів в рамках Проекту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

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