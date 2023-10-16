Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку.

Україні стає все важче отримати фінансову підтримку, оскільки увага чиновників у ключових країнах-донорах перемикається на майбутні вибори, а геополітична напруженість посилюється.

Таку заяву зробив міністр фінансів Сергій Марченко в кулуарах Міжнародного валютного фонду і зустрічі Світового банку в Марракеші, зазначивши, що Україна зараз докладає вдвічі більше зусиль, щоб переконати партнерів надати підтримку, в порівнянні з останніми щорічними зустрічами в квітні, повідомляє Reuters.

"Я бачу велику втому серед наших партнерів, вони воліли б забути про війну, але війна все ще триває, повномасштабна", - заявив Марченко.

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Він зазначив, що оскільки війна з Росією триває, Україні необхідно заручитися фінансовою підтримкою Заходу, щоб покрити дефіцит бюджету в 43 мільярди доларів в 2024 році.

Марченко сказав, що "геополітичний зсув і внутрішньополітичний контекст в різних країнах" послаблюють апетит урядів до підтримки України, згадавши вибори, заплановані в США і Європейському Союзі наступного року.

"У нас вже є деякі зобов'язання, наприклад, 5,4 мільярда доларів за програмою МВФ, і ми очікуємо зобов'язань від Японії та Великобританії, і, звичайно, ми розраховуємо на наших ключових партнерів і союзників - США та Євросоюз", - сказав Марченко.

ЄС працює над пакетом допомоги Україні на 50 мільярдів євро (52,6 мільярда доларів) на 2024-2027 роки. Марченко сказав, що Україна хоче отримати 18 мільярдів євро з цієї суми в 2024 році, що відповідає пакету, отриманому в цьому році.

Марченко привітав зусилля щодо використання заморожених російських державних активів, заявивши, що те, що раніше західні прихильники зображували як "досяжну мету", тепер "звучить як план".

Допомога Україні

У серпні 2023 року в Мінфіні розповіли про міжнародну допомогу Україні на 2024 рік. Міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що ситуація з міжнародною допомогою є невизначеною.

Питання щодо отримання Україною міжнародної допомоги на 2024 рік ще не вирішено остаточно, і зараз ведуться переговори з партнерами щодо забезпечення фінансування потреб України наступного року.

"Ситуація не є визначеною і ніхто нікому ще нічого не гарантував. Але так було і минулого року. І на цей рік ми зможемо профінансувати всі витрати, в тому числі витрати сектора безпеки і оборони. На наступний рік ми ведемо переговори з нашими партнерами, і я сподіваюся, що нам вдасться забезпечити фінансування всіх наших потреб", - сказав міністр.

Що стосується нинішніх видатків на безпеку і оборону, Марченко розповів, що на 2023 рік у бюджеті запланована сума понад 1,6 трлн грн на цю сферу, і це є найбільшою статтею бюджету.

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