Зазначається, що Києву планують виділити 11,8 мільярда доларів.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен 23 січня запевнила прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, що адміністрація Байдена має намір забезпечити бюджетну підтримку Києву у розмірі 11,8 мільярда доларів в рамках запиту на додаткове фінансування з боку США.

Видання Reuters пише, що в заяві Казначейства за підсумками онлайн зустрічі двох офіційних осіб говориться, що Йеллен "підкреслила важливість якнайшвидшого прийняття Конгресом рішення про фінансову підтримку України".

Додатковий бюджетний запит адміністрації Байдена на виділення Україні ще 61 мільярда доларів, включаючи бюджетну підтримку і 30 мільярдів доларів для Міністерства оборони США на постачання Україні зброї та іншу підтримку, вже кілька місяців знаходиться на розгляді в Конгресі, оскільки республіканці вимагають, щоб він був об'єднаний зі змінами щодо посилення контролю безпеки на американо-мексиканському кордоні.

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Цей захід також передбачає виділення 14 мільярдів доларів на допомогу Ізраїлю. До цих пір цього року конгрес був зайнятий тим, щоб уникнути шатдауну, і минулого тижня прийняв тимчасовий захід, щоб зберегти фінансування американських державних установ.

Казначейство заявило, що лідерство США в наданні прямої бюджетної підтримки Україні послужить каталізатором для інших донорів, які, як очікується, забезпечать приблизно три чверті потреб України в зовнішньому фінансуванні в 2024 році, що дозволить підтримувати життєво важливі державні операції, включаючи лікарні, школи і служби швидкого реагування.

"Фінансова підтримка України залишається нерозривно пов'язаною з її успіхами на полі бою", - заявили в казначействі.

Також там додали, що вона також демонструє рішучість США та їхніх союзників захищати територіальний суверенітет і свободи демократичних країн.

"Надання фінансової підтримки Україні допоможе їй виграти війну і просунути інтереси національної безпеки США в глобальному масштабі", - додали в казначействі.

Допомога США для України - як просувається питання

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що Вашнгтон буде відповідальний за поразку України, якщо Конгрес не схвалить останній запит адміністрації на фінансування для Києва.

Президент США Джо Байден, коментуючи масштабну ракетно-дронову атаку РФ на Україну 29 грудня, знову закликав Конгрес "вжити термінових заходів", додавши, що історія засудить тих, хто не стане на захист свободи.

При цьому видання Associated Press пише, що в Сенаті США працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою Угоди про прикордонну політику. Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні.

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