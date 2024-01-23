Наразі йдуть перемовини щодо фінансування передбачених законодавчих змін.

У Сенаті США працюють над тим, щоб заручитися широкою підтримкою угоди про прикордонну політику. Настала фінальна фаза переговорів, яка може стати вирішальною для досягнення компромісу щодо затвердження допомоги Україні, пише Associated Press.

Зазначається, що основна група учасників переговорів майже два місяці працювала в закритому режимі над змінами до прикордонної та імміграційної політики США.

Поки Палата представників перебуває на канікулах, Сенат може цього тижня прискорити просування ініціативи. Але лідери республіканців заявили, що не очікують голосування цього тижня, оскільки переговори перейшли до фінансування вказаних змін.

Відео дня

"Сенатори-республіканці хочуть продемонструвати потужну підтримку законопроекту з боку республіканської партії, щоб чинити тиск на спікера Палати представників Майка Джонсона і змусити прийняти зміни", – йдеться у статті.

Також вказано, що пакет надзвичайного фінансування затримується в Конгресі вже кілька місяців після того, як республіканці наполягли на тому, щоб до нього також були включені зміни в прикордонній політиці. Водночас президент Джо Байден також чітко дав зрозуміти, що він готовий працювати з республіканцями над питанням безпеки кордонів.

"Ми всі в демократичній партії серйозно налаштовані на те, щоб щось зробити.. Це, безумовно, ще не завершена справа", – вказав лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Автори статті підкреслюють, що залишається з'ясувати, чи буде достатньо змін у прикордонній політиці, які були обговорені в приватному порядку з вищими посадовими особами Білого дому, щоб задовольнити більшість сенаторів-республіканців. Водночас демократи переймаються, чи не зашкодить прикордонна політика мігрантам, які шукають притулку в США.

В агентстві додали, що група в основному досягла домовленостей щодо змін у політиці, але 22 січня працювала з асигнуваннями Сенату, щоб визначити рівні фінансування програм. Байден запросив 14 мільярдів доларів у пакеті національної безпеки для зміцнення імміграційної системи. Але пропозиція Сенату також передбачає розширення програми, яка відстежує мігрантів за допомогою електронного спостереження.

Також йдеться про право федеральних органів висилати мігрантів на кордоні при перевищенні кількості порушень. Переговори також були ускладнені вимогами республіканців обмежити можливості виконавчої влади впускати мігрантів за допомогою винятків з імміграційного законодавства, які називаються гуманітарним умовно-достроковим звільненням.

За словами авторів публікації, Конгрес не вносив суттєвих змін до імміграційного та прикордонного законодавства протягом десятиліть. Демократи нарікають на рішення республіканців прив'язати допомогу Україні до змін у прикордонній політиці.

"Майбутнє війни в Україні висить на волосині. Безпека нашої західної демократії висить на волосині", – сказав Шумер.

Допомога США для України

Конгрес США з жовтня минулого року не може ухвалити пакет про додаткову допомогу союзникам на $106 млрд. Близько $61,4 млрд з них передбачені Україні.

За словами президента Польщі Анджея Дуди, допомога США – "єдина надія на перемогу України у війні з РФ та спосіб уникнути більшої війни і необхідності участі в ній американських військових".

Президент США Джо Байден 19 січня підписав затверджений обома палатами Конгресу закон про фінансування уряду та запобігання шатдауну без допомоги України.

Вас також можуть зацікавити новини: