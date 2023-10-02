Дизайн розробив Микола Кочубей.

Національний банк України ввів до обігу пам'ятну монету "Український борщ" номіналом 10 гривень.

Як повідомляється на сайті Нацбанку, її було введено в обіг 29 вересня. Срібна монета номіналом 10 гривень випущена тиражем 2500 штук, вона має діаметр 38,6 мм. Дизайн розробив заслужений художник Микола Кочубей, скульптор - Володимир Атаманчук.

На аверсі монети розміщено малий Державний Герб, напис "Україна", а також рік карбування та номінал. У центрі зображено господиню під час приготування українського борщу на тлі печі, оздобленої орнаментом за трипільським мотивом. На реверсі монет зображено тарілку з борщем.

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Інші пам'ятні монети

Нагадаємо, наприкінці вересня було введено у обіг монету, яку присвятили українським енергетикам. Вона має назву"Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!".

До дня воєнної розвідки презентували пам'ятну монету на честь українських розвідників, а до Дня Незалежності центральні банки України та Польщі ввели в обіг монети з набору "Дружба та братство - найбільше багатство".

Також нагадаємо, що влітку було представлено монету, на реверсі якої зобразили американський зенітно-ракетний комплекс Patriot.

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