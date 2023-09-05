Випуск монети приурочено до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня.

Голова Національного банку Андрій Пишний та начальник Головного управління розвідки МО України генерал-майор Кирило Буданов презентували пам'ятну монету "Воєнна розвідка України". Її випуск приурочено до Дня воєнної розвідки, який Україна святкуватиме 7 вересня, повідомили в НБУ.

"Успіхи та здобутки розвідників зазвичай не є загальновідомими, але прийде час і український народ обов’язково дізнається невідомі імена сучасних Героїв. Ми не можемо зараз подякувати усім розвідникам поіменно, але можемо вшанувати честь воєнної розвідки. Ця монета - присвята справжній непереможності та силі духу наших воїнів", - зазначив Пишний.

На аверсі нової пам’ятної монети розміщена емблема Головного управління розвідки. На реверсі - відоме гасло воєнних розвідників латиницею SAPIENS DOMINABITUR ASTRIS ("Мудрий пануватиме над зірками"). В центрі композиції на тлі поверхні земної кулі зображення сови, що пронизує мечем абриси території країни-агресора.

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Пам'ятна монета "Воєнна розвідка України" має номінал 5 гривень, її виготовлено з нейзильберу. Тираж - до 75 тисяч штук.

Під час презентації начальник Головного управління розвідки вручив Андрію Пишному відзнаку ГУР МО України - медаль "Україна - понад усе" та подяку колективу НБУ.

"Переконаний, ця унікальна монета стане хорошим пам'ятним знаком про нашу звитяжну боротьбу проти окупантів і прикрасить найвишуканіші колекції нумізматів. Найбільша цінність монети полягає в тому, що вона виходить під час повномасштабного вторгнення, чим символізує панування бойового духу над небезпекою", - зазначив Буданов.

Зазначається, що придбати пам'ятну монету можна буде з 6 вересня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч пам’ятних монет, усі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, монети будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб'юторами ("Укргазбанк", "Радабанк", "Таскомбанк", "ПриватБанк") в міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Пам’ятні монети в Україні

Як повідомляв УНІАН, 24 серпня, у День Незалежності України, центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам'ятні монети зі спільного набору "Дружба та братство - найбільше багатство". Цей україно-польський набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн.

Також 24 серпня Національний банк презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA", присвячені сміливості української нації, які були символічно введені в обіг до 32 річниці Незалежності України.

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