Кошти від продажу набору Нацбанк Польщі має намір передати Україні як гуманітарну фінансову допомогу.

У День Незалежності України центральні банки України та Польщі разом увели в обіг пам’ятні монети зі спільного набору "Дружба та братство – найбільше багатство".

Як повідомила прес-служба Нацбанку, цей україно-польський набір складається з двох срібних пам’ятних монет номіналом 10 гривень та 10 злотих і присвячений партнерству наших країн.

Голова НБУ Андрій Пишний презентував набір монет під час зустрічі з Надзвичайним і Повноважним Послом Республіки Польща в Україні Бартошем Ціхоцьким.

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"Цими символічними та унікальними пам’ятними монетами ми хочемо засвідчити міцну дружбу між Україною та Польщею… Монети дуже виразні. За формою – це дві абсолютно рівні половини, які в результаті поєднуються в одну зрозумілу кожному форму серця. Вони мають спільні номінали – 10 гривень та 10 злотих. Зображають двох господарів, які сидять за одним столом", – зазначив Пишний.

Україно-польський набір пам’ятних монет продовжує серію "Безсмертна моя Україно". Монети, що входять до набору, виготовлено зі срібла 999 проби. Складені разом, вони утворюють комплект у формі серця.

На аверсі монети номіналом 10 гривень угорі на тлі синьо-жовтого прапора розміщено тризуб – малий Державний Герб України, нижче – номінал монети та графічний символ гривні на фоні композиції, що відтворює жахи війни. На аверсі монети номіналом 10 злотих угорі на тлі біло-червоного прапора зображено орла, що офіційно затверджений для герба Республіки Польща; нижче – номінал монети та графічний символ польського злотого на тлі композиції, що символізує допомогу та підтримку.

На реверсах монет зображено постаті українця (на монеті номіналом 10 гривень) і поляка (на монеті номіналом 10 злотих), які сидять за одним столом, накритим скатертиною, і діляться хлібом та вином. Це символічна композиція, притаманна традиційним уявленням і звичаям обох сусідніх слов’янських народів: розділити хліб – означає жити в добрі і злагоді, допомогти в скруті.

Якщо дві монети скласти разом, орнамент у нижній частині реверсу утворює квітку – символ надії, життя та розвитку. Дизайн монет створив заслужений художник України Володимир Таран, скульптор – Володимир Атаманчук.

Зазначається, що реалізація спільного україно-польського набору пам’ятних монет "Дружба та братство – найбільше багатство" здійснюватиметься в Україні та в Польщі. В Україні набір можна буде придбати з 31 серпня в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізована одна тисяча наборів, усі вони будуть доступні з першого дня продажу. Крім того, з вересня набори монет будуть поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами.

У Польщі придбати набір можна буде в касах регіональних відділень Національного банку Польщі та в інтернет-магазині Kolekcjoner. Кошти від продажу цього набору Національний банк Польщі має намір передати Україні як безповоротну гуманітарну фінансову допомогу.

Тираж набору – до 10 000 штук (5 000 штук для України, 5 000 штук для Польщі).

Пам’ятні монети в Україні

У січні 2023 року одразу дві українські пам'ятні монети увійшли до списку 10 найкращих монет світу за підсумками міжнародного конкурсу "Монета року" - українські монети перемогли в номінаціях "Найкраща монета про сучасну подію" і "Сама художня монета року".

19 травня НБУ представив нову обігову пам’ятну монету "Сили підтримки Збройних Сил України".

24 серпня Національний банк України презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA", присвячені сміливості української нації, які символічно введені в обіг до 32 річниці Незалежності України.

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