Тираж монети - 50 тис. штук, номінал - 5 гривень.

Національний банк України 26 вересня ввів у обіг нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!".

Як повідомила прес-служба НБУ, монета присвячена всім енергетикам України – "сучасним українським супергероям та воїнам світла".

"І в мирні часи робота українських енергетиків важлива, але під час війни – вона героїчна! Щодня та щоночі під ворожими обстрілами та в негоду, попри втому та загрози, ці звичайні незвичайні люди робили свою справу. Тому, щоб увічнити їх подвиг, ми створили цю сучасну мінімалістичну монету, із закодованими символами переможного світла", – сказав голова Нацбанку Андрій Пишний.

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На аверсі монети на дзеркальному тлі розміщено стилізовану композицію, що символізує енергетичну систему України. Її образ втілено в символічному суцвітті соняшника, кожна пелюстка якого, неначе ліхтар, осяює світлом нашу країну.

На реверсі монети у вигляді трьох непорушних та сяючих брил зображено стилізований тризуб, який під час обертання монети трансформується в літеру "Е" і є першою літерою слова "Енергетика".

Пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо енергетикам!" виготовлено з нейзильберу, її тираж – до 50 тисяч штук. Номінал монети – п’ять гривень.

Як повідомили в НБУ, придбати пам’ятну монету можна з 4 жовтня 2023 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. Загалом через інтернет-магазин буде реалізовано 10 тисяч цих монет, всі вони будуть доступні з першого дня продажу.

Крім того, з жовтня пам’ятна монета буде поступово реалізовуватися і банками-дистриб’юторами ("Радабанк", "ПриватБанк", "Укргазбанк", "Таскомбанк") у міру їх відвантаження Банкнотно-монетним двором НБУ.

Пам'ятні монети в Україні

5 вересня в Нацбанку презентували пам'ятну монету "Воєнна розвідка України". Монета, виготовлена з нейзильберу, має номінал 5 гривень. Її тираж – до 75 тисяч штук.

24 серпня Національний банк України презентував нові пам’ятні монети "Сміливість бути. UA", присвячені сміливості української нації. Вони були символічно введені в обіг до 32 річниці Незалежності України.

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