За необхідності НБУ готовий підвищити ключову ставку понад поточного рівня.

Національний банк України втретє зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

Про це повідомляє прес-служба регулятора.

"Правління НБУ ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що важливою передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами.

"Міжнародна фінансова допомога та пожвавлення експорту сприяли нарощуванню валютних надходжень в Україну. З початку повномасштабного вторгнення обсяги офіційного фінансування досягли близько 23 млрд дол. Левова частка цих коштів надійшла у вигляді грантів протягом останніх місяців", - додали в НБУ.

Облікова ставка в умовах війни:

20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

24 лютого Росія вдерлся на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 10%.

2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

8 вересня Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 25%.

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