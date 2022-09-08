В разі необхідності НБУ готовий підвищити ключову ставку вище поточного рівня.

Національний банк України вдруге зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

Про це йдеться в матеріалах регулятора.

"Правління Національного банку України ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 25% річних. Такий рівень облікової ставки за поточних умов є достатнім для збереження курсової стабільності та керованості інфляційними процесами", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що важливою передумовою стабільного функціонування економіки в умовах війни є прогрес у співпраці з міжнародними партнерами, в тому числі МВФ.

За даними НБУ, до кінця року очікується надходження анонсованого офіційного фінансування на загальну суму близько 12 млрд дол. США (в еквіваленті), у тому числі 8 млрд євро в рамках програми макрофінансової допомоги від ЄС. Завдяки подальшій міжнародній підтримці, Національний банк матиме можливість утримувати золотовалютні резерви на достатньому рівні та в наступні роки.

Ключовим ризиком для економічного розвитку залишається більш тривалий термін повномасштабної військової агресії Росії проти України. Швидкість відновлення української економіки та повернення інфляції на траєкторію уповільнення значною мірою залежать від термінів завершення активної фази війни.

"Національний банк готовий при необхідності підвищити ключову ставку понад поточний рівень і застосовувати додаткові заходи для захисту міжнародних резервів і збереження керованості інфляційних процесів", - зазначив регулятор.

Облікова ставка в умовах війни:

20 січня 2022 року Національний банк України підвищив облікову ставку до 10% річних після збільшення її до 9% у грудні.

24 лютого Росія вдерлася на територію незалежної України.

3 березня 2022 року Нацбанк залишив облікову ставку на рівні 10%.

2 червня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 10% до 25% річних.

21 липня Нацбанк зберіг облікову ставку на рівні 25% після її підвищення до цього рівня в червні.

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