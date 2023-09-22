Країни Європи постраждали від біженців і додаткових військових витрат.

Війна в Україні призвела до зниження економічного зростання та "значно" підштовхнула інфляцію в Європі, але гірші наслідки ще попереду. Як пише агентство Reuters, про це йдеться в дослідженні Національного банку Швейцарії.

"Відколи Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року, Європа пережила різке зростання цін на енергоносії, потрясіння на фінансових ринках і різке падіння економік Росії та України", - йдеться у звіті.

Досліджуючи вплив війни на економіку Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії, у дослідженні йдеться, що виробництво було б на 0,1%–0,7% вищим у четвертому кварталі 2022 року, якби Москва не напала на Київ. А інфляція в кожній із країн була б на 0,2-0,4% нижчою.

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"Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато більшими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, імовірно, буде приблизно вдвічі більшим", - йдеться в дослідженні.

Найбільше постраждала Німеччина. Її ВВП був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою в четвертому кварталі 2022 року, якби Росія не напала на Україну.

Особливо сильно постраждала Британія, де економічне виробництво скоротилося на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.

Без війни інфляція у Франції була б нижчою на 0,3%, а ВВП вищим на 0,1%, у той час як інфляція в Італії була б нижчою на 0,2%, а ВВП – на 0,3% вищим.

Країни Європи також постраждали від біженців і додаткових військових витрат.

Економіка Європи - що відомо

У грудні минулого року інфляція в Європі досягла свого піку. У лютому 2023 року інфляція в Єврозоні зменшилася до 8,5% на річному рівні, порівняно з 8,6% в січні. Зменшення інфляції виявилося меншим, ніж передбачали економісти, які очікували спад до 8,2%.

11 квітня 2023 року Єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів. У річному вираженні роздрібні продажі в Єврозоні в лютому впали на 3%. А вже 19 квітня стало відомо, що споживчі ціни в Єврозоні у березні збільшилися на 6,9% у річному вираженні.

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