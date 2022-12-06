Згідно з прогнозами, до літа 2023 року темпи інфляції значно знизяться.

На десятому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну інфляція в Єврозоні близька до пікових показників, оскільки зараз спостерігається невизначеність з цінами на газ.

Як зазначається в заяві головного економіста Європейського центрального банку (ЄЦБ) Філіпа Лейна італійській газеті Milano Finanza, згідно з прогнозами, до літа 2023 року темпи інфляції значно знизяться, хоча повернення до цільового рівня до 2% може відбутися ще нескоро.

"Зарано робити висновок, що інфляція досягла вершини, але я з упевненістю можу сказати, що ми близькі до піка. Однак чи настав пік вже, чи він настане на початку 2023 року, досі невідомо", - зазначив Лейн, нагадавши при цьому, що основна невизначеність полягає в тому, що спостерігається велика волатильність цін на газ.

Відео дня

"Навесні або влітку, ми, ймовірно, побачимо серйозне уповільнення інфляції. Однак для зниження її темпів до цільового рівня ЄЦБ у 2% потрібен час", — зазначив Лейн.

Говорячи про те, чи зможе інфляція сповільнитися до 6-7% у 2023 році, він зазначив: "Ослаблення в результаті зростання ставок приведе темпи зростання цін приблизно до цього рівня, а надалі уповільнення продовжиться. Ми очікуємо, що буде потрібно подальше підвищення процентних ставок".

Війна в Україні та інфляція в єврозоні:

У відповідь на російську агресію в Україні 8 березня Білий дім заборонив весь імпорт російської нафти, газу та енергоносіїв у США. Байден попередив, що цей крок вплине на американських споживачів.

Крім американців, через агресію Росії проти України відчутне зростання вартості життя відчувають і європейці. У Єврозоні зростання цін у травні склало 8,1%.

Зокрема, в Німеччині з 1 березня за 6 днів ціни на бензин зросли на 28%.

У березні 2022 року показник щорічної інфляції в США досяг рекордних з 1982 року 7,9%. Найбільше зростання відбулося в категоріях: бензин, житло та продукти харчування. Індекс цін на бензин зріс на 6,6%, індекс цін на їжу - на 1%, а на житло - на 1,4%.

1 серпня 2022 року в єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року щодо серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в Єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Інфляція в листопаді також сповільнилася в деяких країнах єврозони: Німеччині, Італії, Іспанії та Нідерландах. У Франції показник інфляції не змінився.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Вас також можуть зацікавити новини: