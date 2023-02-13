Економіка ЄС увійшла у 2023 рік в кращому стані, ніж прогнозувалося восени.

На тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну Єврокомісія покращила прогноз економічного зростання в ЄС на 2023 рік.

Як зазначається в прогнозі Єврокомісії, Європі вдасться уникнути технічної рецесії, яка очікувалася на початку року.

"Через майже рік після того, як Росія почала агресивну війну проти України, економіка ЄС увійшла у 2023 рік в кращому стані, ніж прогнозувалося восени", - йдеться в документі.

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Попри потрясіння, економіка ЄС уникла скорочення в четвертому кварталі 2022 року. Річний темп зростання на 2022 рік в даний час оцінюється в 3,5% як в ЄС, так і в зоні євро.

Ринок праці ЄС продовжує показувати хороші результати, а рівень безробіття залишається на рекордно низькому рівні в 6,1% до кінця 2022 року. Січневі опитування показують, що економічна активність повинна уникнути скорочення в першому кварталі 2023 року.

Прогноз зростання ВВП на 2023 рік підвищений з 0,3% до 0,8% в 27 країнах ЄС і до 0,9% в 20 країнах зони євро. Прогноз темпи зростання на 2024 рік залишається незмінним - 1,6% і 1,5% для ЄС і зони євро відповідно.

"Прогноз вирішальною мірою залежить від чисто технічного припущення, що агресія Росії проти України не буде посилюватися, а буде продовжуватися протягом прогнозованого горизонту", - наголошується в повідомленні.

Після піку в 2022 році інфляція сповільниться протягом прогнозованого горизонту. Прогнозується, що загальна інфляція знизиться з 9,2% у 2022 році до 6,4% у 2023 році та до 2,8% у 2024 році в ЄС. У зоні євро прогнозується зниження з 8,4% у 2022 році до 5,6% у 2023 році та до 2,5% у 2024 році.

Єврозона і війна в Україні

1 серпня 2022 року в Єврозоні рівень інфляції досяг рекордного рівня.

Прогнозувалося, що індекс зростання споживчих цін в Єврозоні у серпні 2022 року по відношенню до серпня 2021 року може скласти рекордні 9,1%.

16 вересня 2022 року інфляція в єврозоні злетіла до історичного максимуму.

У жовтні рівень інфляції в Єврозоні досяг історичного рекорду в 10,6%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в Єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в Єврозоні наблизилася до пікових показників.

Станом на 24 січня 2023 року Єврозона повернулася до зростання.

30 січня 2023 року тало відомо про те, що найбільша економіка Єврозони в останньому кварталі 2022 року скоротилася на 0,2% порівняно з третім кварталом року.

Станом на 1 лютого 2023 року інфляція в Європі почала істотно знижуватися.

9 лютого 2023 року Німеччина, яка є найбільшою економікою Єврозони, заявила про уповільнення інфляції у січні в порівнянні з попереднім місяцем.

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