Серед усіх країн ЄС найбільш різке падіння роздрібних продажів було зафіксовано в Словенії.

Єврозона в лютому 2023 року зафіксувала зниження роздрібних продажів на 0,8% щодо попереднього місяця.

Про це свідчать дані Статистичного управління Європейського Союзу (Eurostat).

У річному вираженні роздрібні продажі в єврозоні в лютому впали на 3%.

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Продажі продуктів харчування, напоїв та тютюнової продукції у валютному блоці в лютому скоротилися на 0,6%, реалізація непродовольчих товарів знизилася на 0,7%, продажі автомобільного палива впали на 1,8%.

Серед усіх країн ЄС найбільш різке падіння роздрібних продажів було зафіксовано в Словенії (на 10,5%), а найзначніше зростання - на Кіпрі (1,6%).

Єврозона і війна в Україні

У вересні вересня 2022 року інфляція в єврозоні злетіла до історичного максимуму і тільки в кінці листопада, вперше за півтора року, інфляція в єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 30 листопада 2022 року вперше за півтора року інфляція в єврозоні сповільнилася до 10%.

Станом на 6 грудня 2022 року інфляція в єврозоні наблизилася до пікових показників.

24 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що рецесія скасовується і єврозона повернулася до зростання. Ринки припускали два підвищення на 50 базисних пунктів на наступних засіданнях в лютому і березні, в результаті чого ставка по депозитах підніметься до 3%.

Інфляція в єврозоні у лютому 2023 року знизилася до 8,5% в річному численні в порівнянні з 8,6% в січні. Падіння інфляції було менше, ніж очікували економісти, які прогнозували зниження до 8,2%.

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