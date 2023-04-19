Інфляція сповільнилася порівняно з лютим.

Споживчі ціни в єврозоні у березні збільшилися на 6,9% у річному вираженні, мінімальними темпами з лютого 2022 року.

Таким чином, інфляція сповільнилася в порівнянні з 8,5% в лютому. Про це свідчать остаточні дані Статистичного управління Європейського Союзу.

Дані за березень збіглися як з попередньою оцінкою, так і з очікуваннями аналітиків, опитаних Trading Economics. Як зазначається в документах, темпи зростання споживчих цін в єврозоні залишаються істотно вищими за цільовий показник Європейського центрального банку (ЄЦБ) в 2%.

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Ціни на енергоносії в березні знизилися вперше за два роки - на 0,9% в річному вираженні, підвищення цін на промислові товари сповільнилося до 6,6% з 6,8% в лютому.

Зростання цін на продукти харчування, алкоголь і тютюн минулого місяця прискорилося до 15,5% з 15%, на послуги - до 5,1% з 4,8%.

Споживчі ціни без урахування продуктів харчування та енергоносіїв (індекс CPI Core) в березні збільшилися рекордними темпами - на 5,7% в річному вираженні в порівнянні з 5,6% в лютому. Зростання індексу CPI Core прискорилося за підсумками четвертого місяця поспіль.

Споживчі ціни в єврозоні в березні підвищилися на 0,9% щодо лютого.

Єврозона і війна в Україні

6 грудня 2022 року інфляція в єврозоні наблизилася до пікових показників.

24 січня 2023 року з'явилася інформація про те, що рецесія скасовується і єврозона повернулася до зростання. Ринки припускали два підвищення на 50 базисних пунктів на наступних засіданнях в лютому і березні, в результаті чого ставка по депозитах підніметься до 3%.

Інфляція в єврозоні у лютому 2023 року знизилася до 8,5% в річному численні в порівнянні з 8,6% в січні. Падіння інфляції було менше, ніж очікували економісти, які прогнозували зниження до 8,2%.

11 квітня 2023 року єврозона зафіксувала падіння роздрібних продажів. У річному вираженні роздрібні продажі в єврозоні в лютому впали на 3%. Продажі продуктів харчування, напоїв і тютюнової продукції у валютному блоці в лютому скоротилися на 0,6%, реалізація непродовольчих товарів знизилася на 0,7%, продажі автомобільного палива впали на 1,8%. Серед усіх країн ЄС найбільш різке падіння роздрібних продажів було зафіксовано в Словенії.

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