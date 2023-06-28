З початку війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що працював на момент російського вторгнення.

Національний банк України переглянув прогноз щодо кредитних втрат через російське вторгнення з 30% до 20%.

Як йдеться в Звіті НБУ про фінансову стабільність, з початку війни банки визнали втрату майже 15% портфеля, що працював на момент російського вторгнення.

"З урахуванням цих додаткових потенційних збитків сукупні втрати портфеля через війну будуть наближатися до оцінок Національного банку річної давності - близько 20%", - додали в Нацбанку.

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Разом з тим, частина бізнес-кредитів, що знаходяться в реструктуризації і для яких ослаблені умови обслуговування, можуть з часом стати непрацюючими.

У НБУ зазначили, що песимістичний сценарій кредитних втрат у разі тривалих негативних наслідків від дефіциту електроенергії не реалізувався.

Кредити під час війни

Проблемний кредит - це кредит, за яким позичальник не виконує умови кредитного договору. Така послуга, як кредитування, передбачає отримання банком або іншою кредитною організацією фінансової вигоди. Вона полягає в нарахуванні клієнту відсотків за користування кредитними коштами.

5 червня 2022 року стало відомо про те, що українцям будуть списані борги за кредитами на житло, знищене окупантами.

2 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.

На 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 38%, порівняно з 30% на 1 січня 2022 року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

Станом на 31 травня 2023 року Нацбанк помітив тривожну тенденцію: українці перестають повертати банкам борги. Загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн. Обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов'язання, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. Загальна сума непрацюючих кредитів склала 435,3 млрд грн. Більша частина - 326 млрд грн - припадала на банки з державною часткою участі.

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