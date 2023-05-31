Загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Під час війни доля непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі України збільшилася до 39,3% станом на 1 травня з 38,8% станом на 1 квітня.

Як повідомляє прес-служба НБУ, обсяг кредитів, за якими не виконуються зобов'язння, у квітні збільшився на 1,2 млрд грн. При цьому загальний обсяг кредитного портфеля банків зменшився на 11,1 млрд грн.

Сума непрацюючих кредитів становить 435,3 млрд грн. Більша частина – 326 млрд грн - припадає на банки з державною часткою участі.

Відео дня

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну частка таких кредитів в українських банках стабільно скорочувалася з 2018 року – з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року, а кредитний портфель – збільшувався.

Проблемні кредити під час війни

Проблемний кредит - це кредит, яким позичальник не виконує умови кредитного договору. Така послуга, як кредитування передбачає отримання банком або іншою кредитною організацією фінансової вигоди. Вона полягає у нарахуванні клієнту відсотків за користування кредитними коштами.

5 червня 2022 року стало відомо про те, що українцям будуть списано борги за кредитами на житло, знищене окупантами.

2 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.

На 1 січня 2023 року частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила 38%, порівняно з 30% на 1 січня 2022 року. Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн – до 432 млрд грн.

Вас також можуть зацікавити новини: