Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн - до 432 млрд грн.

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38%, порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.

Про це повідомили у Національному банку, зазначивши при цьому, що наслідки війни – руйнування активів та заставного майна, втрата доходів і погіршення платоспроможності позичальників знижують їх здатність обслуговувати кредити, погіршують якість кредитних портфелів банків та обумовлюють збільшення відрахувань в резерви.

"Обсяг непрацюючих кредитів зріс за рік на 87 млрд грн – до 432 млрд грн. Повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну переламало стійку тенденцію поступового скорочення частки непрацюючих кредитів (NPL) в українських банках, яке тривало з 2018 року: за цей час обсяг NPL зменшився на майже 300 млрд грн, частка в кредитному портфелі скоротилася з 55% до 27% станом на 1 березня 2022 року", - йдеться в повідомленні.

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"Ми очікуємо від банків зваженого підходу до оцінки кредитного ризику, особливо щодо позичальників, які втратили доходи і не мають можливості відновити обслуговування кредитів. Банки мають проводити гнучкі реструктуризації для позичальників, які мають перспективи відновлення бізнесу, а також належним чином оцінювати вартість заставного майна, своєчасно визнаючи втрату доступу до майна, його пошкодження або знищення", – зазначила перший заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова.

Кредити в час війни:

5 червня 2022 року голова Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Верховної Ради Данило Гетманцев заявив про те, що українцям будуть списано борги за кредитами на житло, знищене окупантами.

19 вересня 2022 року віце-прем'єр України Ірина Верещук розповіла, як отримати компенсацію за зруйноване житло.

24 листопада Мінсоцполітики в рамках укладеного Меморандуму з норвезькою Радою у справах біженців передало список заяв для виплати грошової допомоги 50 тис. українців, які подали заявку на платформі "єДопомога".

2 грудня 2022 року Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроект (№7441-1) про списання кредитів на житло та авто, які були пошкоджені або зруйновані під час війни.

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