Підвищення ціни означає, що Dogecoin тепер є восьмою за ціною криптовалютою у світі.

Ціна криптовалюти Dogecoin подвоїлася за останній місяць на тлі чуток про те, що незабаром він може бути інтегрований у платформу X Ілона Маска, який раніше пророкував Dogecoin "захоплення світу", пише Independent.

Зазначається, що Маск, який є активним прихильником криптовалюти, натхненної мемами, раніше говорив про свій план створити "додаток для всього", який включає обмін повідомленнями, ринки та онлайн-платежі.

У січні X запустив спеціальний платіжний рахунок, отримавши ліцензії на грошові перекази в США. І SpaceX, і Tesla вже підтримують платежі Dogecoin.

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Маск, який стверджує, що володіє нерозголошеною кількістю Dogecoin, у 2021 році заявив, що вірить у те, що він має потенціал стати основною онлайн-валютою завдяки своїй простоті використання та ефективності. Він також сказав, що вона може стати офіційною валютою на Марсі, якщо SpaceX зможе створити там постійну людську колонію .

"Найцікавіший результат часто є найбільш вірогідним. Можливо, найцікавішим результатом і найбільш іронічним результатом буде те, що Dogecoin стане валютою Землі в майбутнє", – сказав Маск під час сесії запитань і відповідей у додатку Clubhouse у 2021 році.

Ці коментарі разом із гучною підтримкою під час його виступу в якості ведучого Saturday Night Live допомогли підняти Dogecoin до рекордної ціни понад 0,70 долара того року. Останнє підвищення цін на Dogecoin відбулося на тлі рекордного зростання на крипторинку, коли цього місяця біткойн досяг нового історичного максимуму.

Криптовалюта, натхненна мемами, у понеділок піднялася вище 0,17 долара, і тепер її загальна ринкова капіталізація перевищує 25 мільярдів доларів. Підвищення ціни означає, що доджкойн тепер є восьмою за ціною криптовалютою у світі, обігнавши Cardano (ADA) і Avalanche (AVAX) за останні дні.

Видання зазначає, що, незважаючи на значні прирости, Dogecoin становить менше 0,1% від загального ринку криптовалют, який за вихідні перевищив 2,5 трильйона доларів після незначного підвищення цін на біткойн (BTC) і Ethereum (ETH).

"Ціну Dogecoin підвищили чутки про те, що Ілон Маск планує інтегрувати криптовалюту як спосіб оплати для X, раніше Twitter", – йдеться у матеріалі.

Останні новини про криптовалоюту

11 березня біткоїн сягнув нового рекордного максимуму, перетнувши позначку в 70 тисяч доларів. Криптовалюта підвищилася завдяки потоку готівки в нові спотові біржові фонди біткоїнів, а також сподіванням, що Федеральна резервна система скоро знизить процентні ставки.

20 березня біткоїн впав на 16% з історичного максимуму попереднього тижня через те, що приплив інвесторів у нові біржові фонди пішов на спад. Ціна біткоїна тоді впала до 60 760 доларів, а потім піднялася до рівня трохи нижче 64 тисяч доларів.

21 березня біткоїн почав торгуватися на рівні трохи менше 68 тис. доларів. За словами головного економіста ADM Investor Services International Марка Оствальда, слабкий курс біткоїна може зберегтися, якщо інвестори зіткнуться з ознаками економічного спаду, який може спонукати їх продавати або орієнтуватися на стабільніші активи, такі як облігації або долар США.

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