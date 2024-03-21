Друга за популярністю криптовалюта ефір також впала на 8% за останні п’ять днів.

Минулого тижня криптогравці святкували рекордні показники головної криптовалюти світу – біткоїна. Втім, з моменту досягнення рекорду в майже 74 тис. доларів біткоїн впав на 13% і почав торгуватися на рівні трохи менше 68 тис. доларів у четвер, 21березня, повідомляє Business Insider.

Зазначається, що подібні коливання не є рідкістю в криптовалюті. При цьому завдяки ажіотажу навколо схвалення спотових ETF у січні, біткоїн все ще має показники річного зросту приблизно в 50%.

У виданні відмічають неочевидність причин нещодавнього падіння. Хоча багато інвесторів вважають, що можливою причиною падіння є фіксація прибутку, коли трейдери продавали частину своїх активів після тривалого зростання.

Відео дня

Зазначається, що інші криптовалюти також зазнали труднощів. Друга за популярністю криптовалюта ефір впала на 8% до приблизно 3500 доларів за останні п’ять днів, а популярні альткоїни Solana впали на 12% з понеділка.

За словами головного економіста ADM Investor Services International Марка Оствальда, слабкий курс біткоїна може зберегтися, якщо інвестори зіткнуться з ознаками економічного спаду, який може спонукати їх продавати або орієнтуватися на стабільніші активи, такі як облігації або долар США.

"Я бачу сценарій, коли певні ризики кристалізуються, і люди можуть захотіти позбутися від біткоїнів. Скажімо, є несприятливий економічний сценарій, люди можуть визнати, що вони отримали гарні великі прибутки від біткоїнів, і вирішити ліквідувати свої позиції, щоб покрити свої втрати в іншому місці", – вважає економіст.

Він також додав, що сплеск ризикових активів, включаючи технологічні акції та криптовалюти, за останній рік свідчить про те, що ринок став "анестезованим до великих подій", таких як підвищення процентних ставок і війна в Україні.

Ціна біткоїна – останні новини

На початку 2024 року американські регулятори вперше дозволили Bitcoin-ETF. Таким чином вони схвалили біржові фонди, що інвестують у біткоїн. Тоді комісія з цінних паперів і бірж США дозволила BlackRock, Invesco і Fidelity, Valkyrie та іншим фондам почати торги.

Пізніше, 11 березня, біткоїн перетнув позначку в 70 тисяч доларів і таким чином досяг нового рекордного максимуму.

20 березня повідомлялося, що біткоїн впав на 16% з історичного максимуму минулого тижня через те, що приплив інвесторів у нові біржові фонди пішов на спад.

Вас також можуть зацікавити новини: