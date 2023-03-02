Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол.

Курс гривні до долара у банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 5 копійок - до 39,25 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, курс гривні до євро подешевшав на 10 копійок - до 41,40 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол., євро - 40,50 грн за євро.

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Війна в Україні та ситуація на валютному ринку

Після вторгнення Росії в Україну Нацбанк скасував обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

У липні 2022 року Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Банкір Юрій Крохмаль прогнозує, що навесні 2023 року курс долара в Україні продовжить падіння, гривня буде й надалі зміцнюватися. Банкір зазначив, що зміцнення гривні продовжиться, поки триває посівна та відбувається закупівля всього для цього необхідного.

Водночас, керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій вважає, що на зниження курсу очікувати не варто.

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