Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках Києва сьогодні зміцнився на 50 копійок - до 39,30 грн/дол.

Як передає кореспондент УНІАН, щодо євро курс гривні підвищився на 20 копійок - до 41,30 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,50 грн за дол., євро - 40,30 грн за євро.

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Курс під час війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україні був плаваючий курс гривні.

Після вторгнення Росії в Україну НБУ прийняв рішення про скасування обмеження на встановлення курсу, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам.

Обмеження було оіменено 21 травня 2022 року, хоча раніше відповідний курс не повинен був відхилятися від офіційного більш ніж на 10%.

21 липня Національний банк послабив офіційний курс гривні на 25% - до 36,57 грн/дол.

Голова ради Незалежної асоціації банків Олена Коробкова прогнозує, що ринковий курс долара в Україні в осяжному майбутньому буде коливатися в межах 39-41 грн/дол, а офіційний курс збережеться на рівні 36,6.

У свою чергу, керівник відділу аналітики Concorde Capital Олександр Паращій прогнозував, що на суттєве зниження курсу очікувати не варто. На думку аналітика, курс долара в Україні у березні може подешевшати на 10-20 копійок.

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