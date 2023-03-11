SVB переданий під управління Федеральної комісії зі страхування вкладів.

Каліфорнійський регулятор оголосив банкрутом Silicon Valley Bank (SVB), що є одним з найбільших банків США.

Як повідомляє The Associated Press, банк став другим за величиною банкрутом в історії США після Washington Mutual Bank. Банкрутство SVB стало найбільшим з часів кризи 2008 року.

На кінець 2022 року не були застраховані 89% депозитів — близько $175 млрд.

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Як передає Reuters, про депозити на сотні мільйонів доларів в SVB вже заявили такі компанії як виробник відеоігор Roblox Corp та виробник мережевих медіаплеєрів Roku Inc. Акції останньої впали на 10% після того, як стало відомо, що більша частина вкладень не застрахована.

SVB переданий під управління Федеральної комісії зі страхування вкладів. Залишок капіталу буде направлений на компенсації вкладникам та на погашення заборгованості перед кредиторами.

Війна в Україні та банківська система США

У березні 2022 року найбільший банк США JPMorgan заявив про те, що йде з Росії.

У червні 2022 року інвестиційні банки США зупинили операції за держборгом РФ.

У листопаді 2022 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Міністерство фінансів і Держдепартамент США негласно закликали банківських гігантів продовжувати співпрацю з певними російськими фірмами.

Станом на 10 січня 2023 року банківські гіганти США опинилися на межі рецесії.

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