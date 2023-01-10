Чотири американських банківських гіганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co - планують опублікувати звіти щодо прибутку 13-го січня.

Найбільші банки США фіксують зниження прибутку за четвертий квартал 2022 року. Зниження прибутку відбувається на тлі підготовки до економічного спаду, який завдає шкоди інвестиційній банківській діяльності.

Як повідомляє Reuters, чотири американських банківських гіганта - JPMorgan Chase & Co, Bank of America Corp, Citigroup Inc і Wells Fargo & Co - планують опублікувати звіти про свій прибуток 13-го січня.

Разом з Morgan Stanley і Goldman Sachs вони є шістьма найбільшими кредиторами, які говорять про зниження чистого прибутку в середньому на 17% в четвертому кварталі в порівнянні з роком раніше.

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"Більшість американських економістів прогнозують або рецесію, або значне уповільнення цього році. Банки, ймовірно, включатимуть більш суворі економічні прогнози", - заявили аналітики Morgan Stanley.

Війна в Україні та світові банки:

3 червня 2022 року Європейський Союз затвердив шостий пакет санкцій проти Росії.

Найбільші інвестиційні банки США більше не обслуговують державний борг Російської Федерації. Йдеться про JPMorgan Chase і Goldman Sachs. Міністерство фінансів США заборонило проводити операції зазначеним фінансовим установам.

JPMorgan Chase і Goldman Sachs активно торгували російським боргом, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого попит на операції різко впав. Незабаром банки повністю зупинили всі операції.

Три російські банки відключили від системи SWIFT.

Станом на 1 грудня 2022 року Швейцарія заморозила російські активи на 7 міліардів євро.

9 січня 2023 року банк Швейцарії зафіксував найбільший збиток за 115 років.

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