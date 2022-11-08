Співпраця триває з "Газпромом", "Уралкалієм" і "ФосАгро", які уникли санкцій.

Міністерство фінансів і Держдепартамент США негласно закликали банківські гіганти продовжувати співпрацю з певними російськими фірмами.

Адміністрації президента США намагається таким чином звести до мінімуму несприятливі наслідки санкцій проти Росії, пише Bloomberg.

"Конгрес має зрозуміти це – уряд США не ввів всеосяжного ембарго щодо Росії, все ще є зони дозволеного бізнесу", – зазначив Ннедінма Іфуду Нвеке, юрист, що спеціалізується на економічних санкціях США і торгових ембарго.

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За словами Нвеке, Міністерство фінансів "продовжить проводити зустрічі для інформування банків про ці допустимі транзакції, особливо в гуманітарній сфері".

Адміністрація Байдена неодноразово заявляла, що хоче, щоб банки і підприємства направляли гроші в непідсанкційні сектори російської економіки.

Чиновники Міністерства фінансів і Державного департаменту закликали кредиторів продовжувати пропонувати базові послуги, такі як розрахунки в доларах США, платіжні перекази для тих російських компаній, які звільнені від певних аспектів санкцій, таких як "Газпром" або виробники добрив "Уралкалій" і "ФосАгро".

Представник Міністерства фінансів сказав, що відомство випустило керівництво для банківської галузі, щоб переконатися, що діяльність в області гуманітарної допомоги, енергетики та сільського господарства триває. За інформацією журналістів, в одному з випадків Управління з контролю за іноземними активами прямо сповістило банки, що не блокувало компанію "ФосАгро".

Проте, банки проявляють обережність і проводять тривалі перевірки російського бізнесу. Це спонукало адміністрацію заохочувати банківське обслуговування деяких російських компаній.

"Продовольча безпека у світі у вирішальній мірі залежить від продовження цих санкціонованих транзакцій. Ми продовжуємо роз'яснювати, а також запевняти банки та інших осіб, які беруть участь у торгівлі сільськогосподарською продукцією, в тому, що вони не є частиною режиму санкцій", – сказав посол Джим О'брайен, голова Управління з координації санкцій Державного департаменту.

Водночас в Конгресі наполягають на більш суворих заходах проти Росії. Наприклад, наприкінці вересня під час слухань у Конгресі Бред Шерман, демократ з Каліфорнії, наполягав на тому, щоб JPMorgan Chase & Co. і Citigroup Inc. розірвали відносини з російськими компаніями, в тому числі з енергетичним гігантом "Газпром". Представники банків тоді послалися на "інструкції американського уряду".

Російський бізнес, який досі не зачепили санкції ЄС і США

Антиросійський санкції досі не торкнулися одного з найбільших банків Росії – "Газпромбанку". Як у червні повідомили "Схеми", він був єдиним великим російським банком, який уникнув масштабних західних санкцій. Він отримував європейські гроші за енергоносії, звідти ж Міноборони платило "бойові" армії РФ.

Українська влада прогнозувала, що "Газпромбанк" потрапить у восьмий пакет санкцій ЄС проти Росії, проте цього так і не сталося. Тепер очікують, що відключення "Газпромбанку" буде передбачено в дев'ятому пакеті санкцій.

Крім того, санкції проти Росії не торкнулися 18 підприємств військово-промислового комплексу РФ. До цього переліку входять виробники ракет "Калібр", а також РСЗВ "Торнадо", "Град", "Смерч" — зброї, за допомогою якої окупанти щодня вбивають українців.

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