Три російські банки відключили від системи SWIFT.

Найбільші інвестиційні банки США більше не обслуговують державний борг Російської Федерації. Йдеться про JPMorgan Chase і Goldman Sachs.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що Міністерство фінансів США заборонило проводити операції зазначеним фінансовим установам.

Відзначається, що JPMorgan Chase та Goldman Sachs активно торгували російським боргом, але після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого попит на операції різко впав. Тепер банки повністю зупинили всі операції.

За даними глави офісу президента України Андрія Єрмака, Сбербанк, Россельхозбанк та Московський кредитний банк відключають від системи SWIFT.

"У сьомому пакеті санкцій ЄС важливо, щоб ці обмеження торкнулися всіх російських банків, включаючи Газпромбанк", - зазначив Єрмак.

Як раніше повідомляв УНІАН, 3 червня Європейський Союз остаточно затвердив шостий пакет санкцій проти Росії, який, серед іншого, включає відмову країн ЄС від імпорту російської нафти протягом 6 місяців, від імпорту нафтопродуктів – протягом 8 місяців і відключення від SWIFT "Сбербанку", "Россельхозбанка", "Московського кредитного банку" і "білоруського банку реконструкції та розвитку".

Після цього президент Володимир Зеленський наголошує на необхідності введення сьомого пакету санкцій проти Росії, який повинен стати ще потужнішим.

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