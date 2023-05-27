Раніше очікувалося, що дефолт потенційно може відбутися вже 1 червня, проте тепер крайній термін - 5 червня.

Міністерство фінансів США встановило крайній термін для підвищення ліміту державного боргу на 5 червня.

Таку заяву зробила глава відомства Джанет Йеллен, зазначивши при цьому, що уряд оголосить дефолт, якщо Конгрес не підвищить стелю держборгу до 31,4 трильйона доларів, повідомляє Reuters.

Йеллен повідомила, що її відомство здійснить понад 130 мільярдів доларів запланованих виплат в перші два дні червня, в тому числі ветеранам, одержувачам соціального забезпечення та Medicare.

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Глава Мінфіну також повідомила, що Міністерство застосувало надзвичайний захід з управління грошовими коштами, обмінявши приблизно 2 мільярди доларів казначейських цінних паперів між Фондом пенсійного забезпечення державних службовців та інвалідів і Федеральним фінансовим банком, щоб запобігти потенційному дефолту.

Йеллен зазначила, що раніше очікувалося, що дефолт потенційно може відбутися вже 1 червня, проте тепер крайній термін - 5 червня.

Як йдеться в матеріалі, казначейство не матиме достатніх ресурсів для виконання зобов'язань уряду, якщо Конгрес не підвищить або призупинить ліміт боргу до 5 червня.

Ризик дефолту в США

За підсумками першого кварталу 2023 року зростання економіки США сповільнився в річному численні. Міністерство торгівлі США опублікувало прогноз, згідно з яким в 2023 році економіка США увійде в рецесію.

Станом на 22 квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами виросли до максимуму.

22 травня 2023 року розмови про держборг США змінили ціну на нафту.

Станом на 23 травня 2023 року в США припинили готувати нову допомогу Україні через проблеми з держборгом.

25 травня 2023 року Fitch віднесло рейтинг першої економіки світу до списку "негативних".

Станом на 26 травня 2023 року міжнародні експерти прогнозували що фінансові резерви США вичерпаються 9 червня. Проте експерти на 80% впевнені, що дефолту не буде.

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