Лист міністра фінансів США Джанет Йеллен до законодавців є останнім попередженням про хитке фінансове становище уряду.

Міністр фінансів США Джанет Йеллен заявила, що у Сполучених Штатів можуть закінчитися гроші для оплати своїх рахунків до 1 червня, якщо Конгрес не підніме або не призупинить ліміт боргу.

Як йдеться в матеріалі The New York Times, Міністерство фінансів раніше попереджало про те, що так звана дата X може настати вже 1 червня, після чого федеральний уряд може зіткнутися з можливістю дефолту за своїм боргом.

У листі до законодавців Йеллен попередила, що фактична дата, коли у федерального уряду може закінчитися готівка, може бути на кілька днів або тижнів пізніше, ніж ці оцінки.

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Як йдеться в матеріалі, лист Йеллен є останнім попередженням про хитке фінансове становище уряду.

"Очікування до останньої хвилини призупинення або збільшення ліміту боргу може завдати серйозної шкоди бізнесу і довірі споживачів, підвищити вартість короткострокових позик для платників податків і негативно вплинути на кредитний рейтинг Сполучених Штатів", - сказала Йеллен.

Міністерство фінансів використовує бухгалтерські маневри, відомі як надзвичайні заходи, щоб продовжувати оплачувати рахунки країни, не порушуючи межу боргу в розмірі 31,4 трильйона доларів, який був офіційно досягнутий 19 січня.

Йеллен не повідомила про будь-які додаткові заходи, які вона планує вжити для економії грошових коштів. Експерти з бюджету прогнозують, що якщо уряд зможе знайти достатні ресурси для оплати своїх рахунків до середини червня, то приплив квартальних податкових надходжень може забезпечити додатковий перепочинок до кінця літа.

Ризик дефолту в США

У липні 2022 року JPMorgan заявив про те, що економіка США за крок від рецесії. У вересні 2022 року фондові індекси США впали до дворічного мінімуму.

У березні 2023 року виконавчий директор JPMorgan Chase & Co Джеймі Дімон заявив про те, що війна в Україні стала головною проблемою для економіки США. Повідомлялося, що США все ще сподіваються на відносно м'яку рецесію.

7 лютого 2023 року міністр фінансів США Джанет Йеллен попередила Конгрес, що країна може оголосити дефолт за своїми фінансовими зобов'язаннями вже в червні. Йеллен також зазначила, що може статися "глобальна фінансова криза", якщо не буде досягнуто згоди про обмеження боргу.

Станом на 22 квітня 2023 року вперше за 12 років ризики, що США не заплатять за боргами виросли до максимуму. Вартість страхування суверенного боргу США зросла до найвищого рівня з 2011.

ВВС з посиланням на офіційні дані американського міністерства торгівлі опублікувало прогноз, згідно з яким у 2023 році економіка США увійде в рецесію, на що вказує уповільнення активності на ринку праці і явний спад економічного зростання. Однак є всі підстави розраховувати на те, що рецесія буде досить помірною.

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