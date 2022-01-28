Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,03 грн/євро.

Національний банк України на понеділок, 31 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,78 грн/дол., тобто гривня зміцнилася на 21 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на понеділок встановлений на рівні 32,03 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 31 копійку в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 28,65/28,67 грн/дол., до євро - на рівні 31,88/31,90 грн / євро.

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Курс 28 січня:

Національний банк України на п'ятницю, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол., тобто гривня ослабла на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/долар.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.

Також експерти прогнозували, що на тлі російської агресії курс гривні продовжить ослаблення до 29 грн/дол, що є максимальним значенням з 2015 року.