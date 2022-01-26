Експерт вважає, що позитивною для ринку стала новина про допомогу Європи в 1,2 млрд євро.

Найближчим часом курс гривні продовжить ослаблення до 28,9 - 29 гривень за долар, що є максимальним значенням з 2015 року.

Такий прогноз озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин у коментарі, переданому УНІАН.

"Найближчим часом гривня продовжить своє ослаблення до 28,9-29 гривень за долар, що є максимальним значенням з 2015 року. Лише пом'якшення новинного фону і зміна настроїв покупців зможе зломити ситуацію. Сьогодні в центрі уваги переговори "нормандської четвірки" і рішення ФРС США за обліковою ставкою", - зазначив Шевчишин.

Довідка УНІАН: востаннє кус долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

За словами експерта, курс гривні в середу, 26 січня, опустився до позначки 28,80 грн/дол. на тлі напруженої геополітичної ситуації.

"Інвестори продовжують виходити з гривні, створюючи на ринку надлишковий попит на валюту. До виходу нерезидентів підключаються локальні інвестори, імпортери та населення. НБУ навряд чи стримує рух за рахунок більш агресивних інтервенцій і зрізу пікових заявок. Традиційне для кінця місяця погашення ПДВ знижує пропозицію валюти, ускладнюючи ситуацію", - каже аналітик.

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Шевчишин зазначає, що нерезиденти та інвестори продовжують виводити капітали з України та активно скуповують американський долар. До виходу з українських активів інвесторів підштовхують не тільки ризики бойових дій, а й розпродажі на світових ринках в очікуванні більш жорсткої політики Федеральної резервної системи (ФРС) США. Так, напередодні портфель нерезидентів в ОВДП знизився на 0,5 млрд грн, а з початку року нерезиденти вийшли з ОВДП на суму більш ніж 9,1 млрд грн. Єврооблігації також падають, прибутковість десятирічних бондів перевищила 10,8%.

За словами експерта, проходження курсом позначки 28,6 грн/дол. активізувало імпортерів, які ціляться на валютні витрати в найближчі місяці (наприклад, аграрії для закупівлі добрив). Населення теж створює попит на готівку, намагаючись конвертувати гривню в долар.

Разом з тим, зазначає аналітик, позитивною для ринку стала новина про допомогу Європи в 1,2 млрд євро, а також очікування перегляду в лютому програми співпраці з МВФ.

Курс на 26 січня:

Національний банк України на середу, 26 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,67 грн/дол., тобто гривня ослабла на 30 копійок у порівнянні з попереднім показником.