Курс гривні до євро встановлено на рівні 32,34 грн/євро.

Національний банк України на п'ятницю, 28 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,99 грн/дол., тобто гривня ослабла на 19 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Довідка УНІАН: востаннє курс долара підіймався до позначки 30 у 2015 році. 26 лютого 2015 року долар коштував 30,01 грн.

Згідно з даними на сайті НБУ, офіційний курс гривні до євро на п'ятницю встановлений на рівні 32,34 грн/євро, тобто гривня зміцнилася на 14 копійок в порівнянні з попереднім показником.

Міжбанк:

На міжбанківському валютному ринку України котирування гривні до долара встановилися на рівні 29,01/29,03 грн/дол., до євро - на рівні 32,37/32,39 грн/євро.

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Курс на 27 січня:

Національний банк України на четвер, 27 січня, встановив офіційний курс гривні до долара на рівні 28,80 грн/дол., тобто гривня ослабла на 13 копійок у порівнянні з попереднім показником.

Прогноз на січень:

Експерти прогнозували, що в січні 2022 року курс долара триматиметься біля позначки 28,5 грн/долар.

Експерти також прогнозували, що з 24 січня курс долара може підвищитися до рівня 28,6 грн/дол.

Також експерти прогнозували, що на тлі російської агресії курс гривні продовжить ослаблення до 29 грн/дол, що є максимальним значенням з 2015 року.