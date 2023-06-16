Виплати планують розпочати впродовж тижня.

Кабінет міністрів виділив 560 мільйонів гривень для виплати одноразової державної допомоги у розмірі 5 тисяч гривень кожному постраждалому від повені, яка сталася внаслідок підриву російськими окупантами дамби Каховської ГЕС. Про це під час засідання уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Також даємо доручення Міністерству соціальної політики, Міністерству з питань реінтеграції, Міністерству економіки якомога швидше розробити проект рішення про порядок використання цих коштів, щоб у тижневий термін ми розпочали такі виплати", - сказав він.

Крім цього, за словами Шмигаля, уряд розпочав перемовини з міжнародними організаціями щодо додаткових виплат з їхніх фондів постраждалим від повені.

Прем’єр також зазначив, що на останній селекторній нараді з керівниками постраждалих областей було доручено створити реєстр постраждалих громад, що стане відправною точкою для виплати компенсацій. Загалом це майже 200 населених пунктів з населенням 1,4 мільйони чоловік з громад Херсонської, Миколаївської і Дніпропетровської областей.

"На виконання доручення президента розробили механізм компенсації за ушкоджені та зруйновані будинки. Компенсаційний механізм буде аналогічний до програми "єВідновлення", але враховуючи ситуацію у регіоні, подання заявки буде відбуватися через органи місцевого самоврядування. Людина обиратиме один із двох варіантів – або придбати собі інше житло, або взяти гроші на самостійний ремонт чи відбудову власного будинку", - сказав він.

Також він додав, що для здійснення цих виплат з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії прямо зараз уряд виділяє понад 980 млн грн. За його словами, розглядається можливість будівництва нового житла в межах Херсону та в населених пунктах області для тих людей, які втратили власні будинки через повінь.

Кошти на ліквідацію збройної агресії РФ

Крім цього, на засіданні уряд спрямував 6,6 млрд грн з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії на реалізацію понад 150 проектів у восьми областях України.

"Це ремонти та будівництво шкіл, дитячих садків, лікарень, житлових будинків, будівництво та реконструкція водогонів і каналізації, тепломереж, буріння артезіанських свердловин", - сказав він.

Окремою постановою Кабмін спрямував 4,4 млрд грн субвенції місцевим бюджетам на проектування, відновлення, будівництво, модернізацію об’єктів соціальної, культурної, житлово-комунальної сфери. З цих коштів майже 460 мільйонів отримає Херсонщина, а ще понад 190 мільйонів - Миколаївщина.

Наслідки підриву Каховської ГЕС - що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, через що почався неконтрольований вилив дніпровської води з Каховського водосховища. Було затоплено десятки населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях. Найбільше постраждало тимчасово окуповане Лівобережжя Херсонщини.

Попередньо екологічні збитки від теракту росіян вже перевищили 55 млрд грн. Також прогнозується зменшення врожаїв зернових та зернобобових цього року на 10% через затоплення сільськогосподарських угідь.

Відновлення дамби Каховської ГЕС на сьогодні оцінюють у 2 мільярди євро.

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