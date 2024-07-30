Сергій Марченко зазначив, що переважно державний сектор виплачує "білі" зарплати.

Міністр фінансів Сергій Марченко вважає справедливим кроком підвищувати податки під час війни заради фінансування Сил оборони. Він зазначив, що не так уже й багато громадян справно платять податки.

За його словами, зараз переважно державний сектор виплачує "білі" зарплати, з яких утримуються офіційні податки. Водночас він зазначив, що частина громадян не платить ПДФО, військовий збір та ЄСВ, обираючи мінімальну зарплату або оформлюючи ФОП.

"У нас з офіційно працевлаштованих 70% - це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх, хто працює в країні, частка держсектору незначна. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором - правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", - заявив Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.

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При цьому він зазначив, що підвищення ПДВ не вихід, адже його і так платять усі, а його збільшення вплинуло б на вартість реалізованих товарів.

Підвищення податків в Україні - останні новини

У Верховній Раді озвучили дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 мільярдів гривень.

У зв'язку з низкою фінансових проблем Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки. Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, підвищення ставки військового збору із зарплат українців з 1,5% до 5%, а також його поширення на юросіб - 1% від обороту і на окремі операції фізосіб - з 5 до 30%.

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