Міністр фінансів Сергій Марченко вважає справедливим кроком підвищувати податки під час війни заради фінансування Сил оборони. Він зазначив, що не так уже й багато громадян справно платять податки.
За його словами, зараз переважно державний сектор виплачує "білі" зарплати, з яких утримуються офіційні податки. Водночас він зазначив, що частина громадян не платить ПДФО, військовий збір та ЄСВ, обираючи мінімальну зарплату або оформлюючи ФОП.
"У нас з офіційно працевлаштованих 70% - це державний сектор, де не можна приховати свою заробітну плату, але від усіх, хто працює в країні, частка держсектору незначна. Саме тому розширення бази оподаткування військовим збором - правильний крок, щоб кожен громадянин України, який працює, мав можливість зробити свій внесок у підтримку Збройних сил", - заявив Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
При цьому він зазначив, що підвищення ПДВ не вихід, адже його і так платять усі, а його збільшення вплинуло б на вартість реалізованих товарів.
Підвищення податків в Україні - останні новини
У Верховній Раді озвучили дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 мільярдів гривень.
У зв'язку з низкою фінансових проблем Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки. Кабінет міністрів підготував законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, підвищення ставки військового збору із зарплат українців з 1,5% до 5%, а також його поширення на юросіб - 1% від обороту і на окремі операції фізосіб - з 5 до 30%.