Зазначається, що другий варіант можливо буде легше прийняти.

Ініціатива уряду про підвищення військового збору може бути не ухвалена, але підвищення податків у тому чи іншому вигляді все одно відбудеться.

"Є філософія, яку запропонував уряд - у багатьох місцях узяти потроху ... Вони запропонували таку модель. Існує інша модель - взяти один податок, який має найширшу базу обслуговування, а саме податок на додану вартість і підвищити його на певний відсоток", - заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук в інтерв'ю Українським новинам.

Політик вважає, що багато чого залежатиме від дискусії в профільному комітеті. За його словами, проєкт закону про підвищення ПДВ буде простіше ухвалити, але альтернативи підвищенню податків немає.

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"Ми усвідомлюємо, що ми можемо або збільшувати надходження до бюджету шляхом підняття оподаткування, або через емісію. Емісія - це не вихід", - підсумував Стефанчук.

Підвищення податків в Україні - останні новини

У Верховній Раді озвучили дефіцит бюджету Міноборони на 2024 рік. Тільки на грошове забезпечення не вистачає 36% від необхідної суми, або 430 мільярдів гривень.

У зв'язку з низкою фінансових проблем Україна вперше з початку російського вторгнення збирається підвищити податки. Кабінет Міністрів підготував законопроєкт, яким передбачено підвищення низки податків. Зокрема, військовий збір зросте з нинішніх 1,5% до 5% і більше в окремих випадках.

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