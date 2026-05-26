Рада провалила суперечливий законопроєкт про посилки

На Україну тиснули міжнародні партнери.

Верховна Рада у вівторок, 26 травня, повністю відхилила законопроєкт №12360 про внесення змін до Митного кодексу України. Ряд правок документу, внесених перед другим фінальним читанням, передбачав введення оподаткування закордонних посилок вартістю до 150 євро, передає кореспондент УНІАН.

Народні депутати спочатку відхилили всі правки щодо посилок, запропоновані нардепом Данилом Гетманцевим, а потім і сам законопроект в цілому. Сім правок Гетманцева підтримали від 207 до 224 депутатів, сам законопроєкт зі скасованими правками – лише 127 парламентарів.

Якщо б законопроєкт ухвалили разом з правками, було б скасовано поріг для міжнародних відправлень вартістю менше 150 євро, або 7 729 гривень (за курсом НБУ станом на 26 травня 2026 року), які наразі податком не обкладають. Найбільше це могло б зачепити посилки з великих платформ, як Temu та AliExpress, які користуються попитом серед українців.

Відео дня

Скасування пільг на оподаткування посилок було однією з вимог Міжнародного валютного фонду та Європейського Союзу для надання Києву кредитного фінансування.

Податок на посилки – головні новини

Міністр фінансів Сергій Марченко переконаний, що оподаткування посилок спрямоване на підтримку українського бізнесу та простих громадян. Він посилається на досвід ЄС, де подібний крок дозволив суттєво поповнити бюджет. Негатив від оподаткування посилок матиме лише бізнес Китаю, обіцяє Марченко.

Водночас адміністрування податку може обійтися державі в суму більшу за нові податкові надходження від нього, попереджають деякі парламентарі. При цьому економісти не виключають, що скасування пільг на посилки може стати причиною зростання цін на певні категорії товарів. Найбільше у змінах системи оподаткування зацікавлені українські торговельні мережі, вказують вони.

Вас також можуть зацікавити новини: