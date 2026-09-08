МВФ не відступив: Україна має ввести податок на посилки до €150, - нардепка

Місія МВФ завершила раунд переговорів у Києві без досягнення домовленості щодо другого перегляду програми.

Міжнародний валютний фонд не відмовився від вимоги щодо скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Ухвалення відповідного законопроєкту залишається умовою для отримання Україною наступного траншу, заявила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, нинішня місія МВФ завершила раунд переговорів у Києві без досягнення домовленості на рівні персоналу щодо другого перегляду програми.

"МВФ, як і раніше, наполягає на ухваленні законопроєкту про скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро", – зазначила депутатка.

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Вона наголосила, що Фонд дав зрозуміти: відступати від цієї умови не буде. Водночас уряд уже повторно схвалив пакет законопроєктів щодо оподаткування посилок вартістю до 150 євро та має знову внести його до Верховної Ради.

Очікується, що парламент розгляне документи наступного пленарного тижня.

Податок на міжнародні посилки – головні новини

1 вересня Верховна Рада вчергове не підтримала скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. До цього у травні Рада також провалила голосування за законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України, який мав на меті запровадження податку на посилки.

Народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомила, що отримання Україною наступного траншу від МВФ у розмірі 1,66 мільярда доларів наразі під загрозою зокрема через провал голосування за законопроєкт про оподаткування посилок до 150 євро.

Президент Володимир Зеленський обурився голосуванням у Раді, де депутати провалили три важливі закони, які мали забезпечити надходження понад чотирьох мільярдів доларів, а також два документи з програми МВФ.

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