Рада знову 'провалила' законопроект про податок на посилки до 150 євро

Ці законопроєкти входять до переліку вимог міжнародних партнерів.

Верховна Рада у вівторок, 1 вересня, вчергове не підтримала скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідні законопроєкти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування операцій електронної торгівлі ПДВ (№15112-д) проголосували 198 народних депутатів за необхідної кількості у 226 голосів. Законопроєкт про зміни до Митного кодексу України (№15460) також не підтримали – лише 194 народні депутати віддали свої голоси. Ці законопроєкти входять до переліку вимог міжнародних партнерів для отримання частини фінансової допомоги для України.

Проєкти законів передбачали нарахування 20% ПДВ на товари, придбані через маркетплейси, незалежно від їхньої вартості, окрім приватних безоплатних подарунків вартістю до 45 євро, які не мали б і надалі оподатковуватися.

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За розрахунками Міністерства фінансів України, прийняття законопроєкту дозволило б додатково залучити до державного бюджету України податкові надходження в сумі близько 10 млрд грн в розрахунку на рік.

У травні Рада також провалила голосування за законопроєкт про внесення змін до Митного кодексу України.

Податок на посилки – головні новини

Запровадження ПДВ для посилок з-за кордону вартістю до 150 євро - одна з умов програми МВФ для України. У Євросоюзі також називали прийняття цього закону умовою виділення частини допомоги Україні із 90 мільярдів євро.

Наприкінці липня прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд направив до Верховної Ради новий законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок вартістю до 150 євро. Очікується, що це рішення забезпечить понад 10 мільярдів гривень додаткових надходжень до бюджету щороку. При цьому нові правила у випадку підтримки законопроєкту депутатами почнуть діяти не раніше 2027 року.

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