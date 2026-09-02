Наступний транш МВФ під загрозою: нардепка попередила про ризики для України

Місія фонду фіксує недостатній прогрес в частині ухвалення необхідних законопроєктів.

Отримання Україною наступного траншу від Міжнародного валютного фонду у розмірі 1,66 мільярда доларів наразі під загрозою, повідомила у Facebook народна депутатка, голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа.

"Вчора (1 вересня, - УНІАН) на зустрічі з місією МВФ в Києві основною темою розмови було те, що отримання наступного траншу - під ризиком. Зокрема, в нас недостатній прогрес в частині ухвалення законопроектів", - написала вона.

За словами нардепки, для отримання цього траншу потрібно, серед іншого, підписати вже ухвалений законопроєкт про оподаткування цифрових платформ. Основною перепоною для підписання цього законопроєкту є правка щодо ПЕПів (політично значущих осіб), яка ставить під ризик фінансування від Європейського Союзу.

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Також перед українською владою стоїть завдання ухвалити супровідний до оподаткування посилок законопроєкт 15112-д та зміни до закону про незалежність НКРЕКП, а також призначити нових членів Рахункової палати.

Крім цього, за словами Підласої, уряд має подати до парламенту три проєкти законів. Решта структурних маяків залежить від рішень Кабміну чи окремих органів, де затримки виникати не повинно.

"Коли ми говоримо про наступний транш МВФ, то мова йде не тільки про 1,66 млрд дол. бюджетного фінансування, тому що виконання програми співпраці з МВФ залишається умовою отримання допомоги від Європейського Союзу", - наголосила депутатка.

Вимоги МВФ до України - останні новини

Запровадження ПДВ для посилок з-за кордону вартістю до 150 євро - одна з умов програми МВФ для України. У Євросоюзі також називали прийняття цього закону умовою виділення частини допомоги Україні із 90 мільярдів євро.

1 вересня Верховна Рада вчергове провалила голосування за скасування податкової пільги на закордонні посилки вартістю до 150 євро. Цей законопроєкт є однією з ключових вимог міжнародних партнерів для отримання частини фінансової допомоги для України.

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