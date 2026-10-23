Зеленський підписав закони про міжнародні посилки та 'податок на OLX'

Прийняття законів є умовою отримання частини міжнародної допомоги.

Президент України Володимир Зеленський підписав закони про запровадження ПДВ на міжнародні посилки вартістю до 150 євро та про оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи. Про це свідчать дані сайту Верховної Ради.

Закон про оподаткування посилок з іноземних маркетплейсів передбачає скасування пільги зі сплати ПДВ на посилки вартістю до 150 євро, яка діяла раніше. При цьому зберігається звільнення від податку для некомерційних міжнародних відправлень вартістю до 45 євро (приблизно 2270 грн) від однієї фізичної особи іншій.

Другий підписаний закон передбачає оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи, зокрема Bolt, Uklon, OLX, Uber, Airbnb, Prom та інші. Для громадян, які отримують такі доходи, встановлюється спеціальний режим оподаткування: 5% податку на доходи фізичних осіб та 5% військового збору.

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Водночас законом передбачено пільгу для дрібних продавців: якщо річний дохід від продажу товарів через цифрові платформи не перевищує еквівалент 2 тис. євро (понад 100 тис. грн), такий дохід не оподатковуватиметься.

Прийняття обох законів були умовою міжнародних партнерів для отримання частини міжнародної допомоги.

Слід зазначити, що законопроєкт про цифрові платформи був прийнятий парламентом у другому читання ще в червні, але президент не підписував його через наявність у документі правки щодо фінансового моніторингу політично значущих осіб (PEP). Цю версію правки, що передбачала обмеження посиленого фінмоніторингу PEP, розкритикували міжнародні партнери. Тож в законопроєкт про оподаткування міжнародних посилок додали нову версію правки, що дозволило розблокувати підписання закону.

Закони для отримання міжнародної допомоги

15 жовтня Верховна Рада ухвалила закон про запровадження 20% податку на додану вартість (ПДВ) для товарів вартістю до 150 євро, які українці замовляють через іноземні маркетплейси.

До цього парламент двічі провалював голосування за такий законопроєкт.

Голова бюджетного комітету Верховної Ради Роксолана Підласа повідомляла, що отримання Україною наступного траншу від МВФ у розмірі 1,66 мільярда доларів під загрозою зокрема через провал голосування за законопроєкт про оподаткування посилок.

9 червня Верховна Рада ухвалила у другому читанні законопроєкт, який запроваджує оподаткування доходів, отриманих через цифрові платформи.

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