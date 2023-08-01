Клієнтам фінустанови не потрібно зараз перевипускати свої картки.

1 серпня 2023 року "ПриватБанк" подовжує період використання всіх карток на 24 місяця.

Як повідомляє прес-служба "ПриватБанку", клієнтам не потрібно зараз перевипускати картки, вони будуть працювати ще 24 місяці понад термін, що вказаний на картці". Окрім того, для оплат в інтернеті можна створити Digital картку в Приват24 і перерахувать на неї кошти.

За картками з подовженим терміном клієнтам доступні такі операції:

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- оплата в магазинах по POS-терміналу;

- зняття готівки в банкоматах;

- операції в Приват24;

- поповнення рахунку (будь-яким зручним способом).

"ПриватБанк" під час війни

29 травня 2023 року "ПриватБанк" зупинив прийом готівкової валюти в терміналах самообслуговування. Майже місяць цю послугу можна було отримати лише в касах відділень банку, що завдало значних незручностей для клієнтів банку.

Вже 22 червня 2023 року "ПриватБанк" поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. Причину зупинки дії послуги адміністрація фінансової установи не повідомляла.

28 червня 2023 року стало відомо про те, що у "Приват24" тепер можна замовити нову картку з доставкою поштою. Повідомлялося, що отримати картку можна буде у відділеннях та поштоматах "Нової пошти".

Також у банку зазначили, що був оновлений сервіс "Добро", призначений для здійснення донатів на благодійність.

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