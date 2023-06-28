Отримати картку можна буде у відділеннях та поштоматах "Нової пошти".

У мобільному додатку "Приват24" після оновлення з’явилася можливість перевипустити пластикову картку, замовивши нову з доставкою "Новою поштою" по Україні.

"Приват24 у оновленій версії додав оновлену можливість з перевипуску карток - відтепер клієнти можуть замовити нову пластикову картку з доставкою по Україні у відділення та поштомати "Нової пошти", - йдеться у повідомленні прес-служби банку.

Також у банку зазначили, що був оновлений сервіс "Добро", призначений для здійснення донатів на благодійність.

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"Актуальні збори та спеціальні проєкти банку, державні програми та благодійні фонди - усе в одному місці", - додали у прес-службі.

Робота "ПриватБанку" під час війни - останні новини

29 травня "ПриватБанк" зупинив прийом готівкової валюти в терміналах самообслуговування. Майже місяць цю послугу можна було отримати лише в касах відділень банку, що завдало значних незручностей для клієнтів банку.

Вже 22 червня "ПриватБанк" поновив прийом іноземної валюти у терміналах самообслуговування. Причину зупинки дії послуги адміністрація фінансової установи не повідомляла.

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