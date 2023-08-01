Курс євро сьогодні становить 41,65 грн/євро.

Готівковий курс гривні до долара у "ПриватБанку" зміцнився на 28 копійок, – до 37,27 грн за долар (з вчорашніх 37,55 грн за долар). Продати американську валюту в банку можна за курсом 36,72 грн/дол., євро - 40,70 грн/євро.

Як передає кореспондент УНІАН, курс євро у фінустанові подешевшав на 20 копійок і становить 41,65 грн/євро. Курс долара на карткові розрахунки в банківській установі становить 37,45 грн, євро - 41,84 грн.

Курс під час війни

Як повідомляв УНІАН, згідно з висловлюванням аналітика Олексія Козирєва, курс готівкового долара у більшості банків впродовж найближчих днів перебуватиме в межах від 36,55 грн/дол. до 37,90 грн/дол. В обмінниках фінансових компаній коридор курсів купівлі і продажу американської валюти складатиме від 36,60 грн/дол. до 37,75 грн/дол.

Відео дня

За експертною думкою, через практично неіснуючий "зерновий коридор" Національному банку України доведеться активно продавати валюту, щоб утримувати і закривати дефіцит валюти на ринку. За підрахунками Козирєва, на це дійство Національному банку знадобиться витратити від 400 до 600 мільйонів доларів протягом тижня.

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